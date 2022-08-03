Железные друзья (фильм, 1960) смотреть онлайн бесплатно
9.11960, Железные друзья
Мультфильм, Короткометражка9 мин6+
О фильме
Фильм-плакат рассказывает о значении сбора металлолома для народного хозяйства страны. В основе фильма — занимательная история некоторых металлических предметов, которые после ряда приключений приобретают новую форму и начинают новую, полезную жизнь.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм, Короткометражка
КачествоSD
Время9 мин / 00:09
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.7 IMDb