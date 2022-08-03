Железные друзья
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Железные друзья

Железные друзья (фильм, 1960) смотреть онлайн бесплатно

9.11960, Железные друзья
Мультфильм, Короткометражка9 мин6+

О фильме

Фильм-плакат рассказывает о значении сбора металлолома для народного хозяйства страны. В основе фильма — занимательная история некоторых металлических предметов, которые после ряда приключений приобретают новую форму и начинают новую, полезную жизнь.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм, Короткометражка
Качество
SD
Время
9 мин / 00:09

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.7 IMDb