Такси (фильм, 1998) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Таксист-лихач помогает неудачливому полицейскому поймать грабителей. Первая часть комедийной франшизы Люка Бессона.



Разносчик пиццы Даниэль исполняет давнюю мечту и становится водителем такси, сменив мотороллер на Peugeot 406. Он любит скорость и быстро доставляет клиентов до пункта назначения, невзирая на дорожных инспекторов и правила дорожного движения. Даниэль всей душой ненавидит полицейских и считает их взяточниками и лентяями. Как назло, судьба сводит его с одним из них — неудачником Эмильеном. Мужчина любит свою работу, но ему патологически не везет как на службе, так и в личной жизни. У Эмильена нет водительских прав, поэтому он нуждается в помощи Даниэля, чтобы поймать дерзкую банду преступников, грабящих банки. Каждый раз бандиты оставляют полицию в дураках, ловко избегая наказания. Теперь напарникам придется объединить силы, чтобы вместе поймать опасных преступников.



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