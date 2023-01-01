Такси (фильм, 1998) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет
Таксист-лихач помогает неудачливому полицейскому поймать грабителей. Первая часть комедийной франшизы Люка Бессона.
Разносчик пиццы Даниэль исполняет давнюю мечту и становится водителем такси, сменив мотороллер на Peugeot 406. Он любит скорость и быстро доставляет клиентов до пункта назначения, невзирая на дорожных инспекторов и правила дорожного движения. Даниэль всей душой ненавидит полицейских и считает их взяточниками и лентяями. Как назло, судьба сводит его с одним из них — неудачником Эмильеном. Мужчина любит свою работу, но ему патологически не везет как на службе, так и в личной жизни. У Эмильена нет водительских прав, поэтому он нуждается в помощи Даниэля, чтобы поймать дерзкую банду преступников, грабящих банки. Каждый раз бандиты оставляют полицию в дураках, ловко избегая наказания. Теперь напарникам придется объединить силы, чтобы вместе поймать опасных преступников.
Смогут ли Эмильен и Даниэль выполнить эту нелегкую задачу, узнаете в комедийном боевике «Такси» — фильм, смотреть онлайн который можно на видеосервисе Wink, доступен прямо сейчас на нашем видеосервисе!
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Информация
Рейтинг
- ЖПРежиссёр
Жерар
Пирес
- СНАктёр
Сами
Насери
- Актёр
Фредерик
Дифенталь
- Актриса
Марион
Котийяр
- ЭВАктриса
Эмма
Виклунд
- Актёр
Бернар
Фарси
- МГАктриса
Мануэла
Гурари
- Актёр
Эдуард
Монтут
- ДХАктёр
Дэн
Херцберг
- ЖНАктёр
Жорж
Нери
- РЗАктёр
Рихард
Заммель
- Сценарист
Люк
Бессон
- Продюсер
Люк
Бессон
- МППродюсер
Мишель
Петен
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- ИМАктриса дубляжа
Ирина
Маликова
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хотченков
- Актёр дубляжа
Владимир
Конкин
- ШХудожница
Шаттун
- КВХудожница
Катрин
Вернер Шмит
- ВЛМонтажёр
Вероника
Ланж
- ЖСОператор
Жан-Пьер
Совер
- ЭКомпозитор
Эхнатон