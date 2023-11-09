Мудромер (сериал, 1988) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Изобретатель Николай Мурашко сконструировал прибор, измеряющий степень человеческого интеллекта, и называет его «дуромер». На талантливого человека прибор реагирует арией князя Игоря, на гения - музыкой Глинки «Славься», на дурака - полонезом Огинского, и так далее. В «Министерстве согласования», куда обращается изобретатель, ему первым делом советуют изменить название прибора на «мудромер»...

