Мудромер (сериал, 1988) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
8.51988, Мудромер. Сезон 1. Серия 1
Комедия18+
Изобретатель Николай Мурашко сконструировал прибор, измеряющий степень человеческого интеллекта, и называет его «дуромер». На талантливого человека прибор реагирует арией князя Игоря, на гения - музыкой Глинки «Славься», на дурака - полонезом Огинского, и так далее. В «Министерстве согласования», куда обращается изобретатель, ему первым делом советуют изменить название прибора на «мудромер»...
7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ВПРежиссёр
Валерий
Пономарев
- Актёр
Борислав
Брондуков
- Актриса
Раиса
Рязанова
- Актёр
Владимир
Конкин
- ССАктриса
Стефания
Станюта
- Актриса
Татьяна
Васильева
- ВТАктёр
Виктор
Тарасов
- ВРАктёр
Виктор
Рыбчинский
- МКАктриса
Маргарита
Криницына
- АААктриса
Анжелика
Агурбаш
- НСАктёр
Николай
Смирнов
- НМСценарист
Николай
Матуковский
- ИППродюсер
Игорь
Поршнев
- ИЕАктёр дубляжа
Игорь
Ефимов
- ТШМонтажёр
Татьяна
Ширяева
- АКОператор
Анатолий
Клейменов
- НСОператор
Николай
Сенько
- СБКомпозитор
Сергей
Бельтюков