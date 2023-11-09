Мудромер. Сезон 1
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1-й сезон

Мудромер (сериал, 1988) сезон 1 смотреть онлайн

8.51988, Мудромер. Сезон 1 2 серии
Комедия18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Изобретатель Николай Мурашко сконструировал прибор, измеряющий степень человеческого интеллекта, и называет его «дуромер». На талантливого человека прибор реагирует арией князя Игоря, на гения - музыкой Глинки «Славься», на дурака - полонезом Огинского, и так далее. В «Министерстве согласования», куда обращается изобретатель, ему первым делом советуют изменить название прибора на «мудромер»...

Страна
СССР
Жанр
Комедия

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мудромер»