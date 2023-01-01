Мудромер. Сезон 1. Серия 2
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Мудромер (сериал, 1988) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

8.51988, Мудромер. Сезон 1. Серия 2
Комедии18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Изобретатель Николай Мурашко сконструировал прибор, измеряющий степень человеческого интеллекта, и называет его «дуромер». На талантливого человека прибор реагирует арией князя Игоря, на гения - музыкой Глинки «Славься», на дурака - полонезом Огинского, и так далее. В «Министерстве согласования», куда обращается изобретатель, ему первым делом советуют изменить название прибора на «мудромер»...

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мудромер»