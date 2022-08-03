Кошка, которая гуляла сама по себе (фильм, 1988) смотреть онлайн бесплатно

Кошка, которая гуляла сама по себе
8.71988, Кошка, которая гуляла сама по себе
Мультфильм, Советские мультфильмы69 мин6+

О фильме

Эта история начинается с того, что родители укладывали малыша спать. Оставшись один, он расплакался, а к нему в комнату вошла кошка, которая гуляла сама по себе...

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм
Качество
SD
Время
69 мин / 01:09

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.0 IMDb

