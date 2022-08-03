Кошка, которая гуляла сама по себе (фильм, 1988) смотреть онлайн бесплатно
8.71988, Кошка, которая гуляла сама по себе
Мультфильм, Советские мультфильмы69 мин6+
О фильме
Эта история начинается с того, что родители укладывали малыша спать. Оставшись один, он расплакался, а к нему в комнату вошла кошка, которая гуляла сама по себе...
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм
КачествоSD
Время69 мин / 01:09
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ИГРежиссёр
Идея
Гаранина
- ГБАктёр
Георгий
Бурков
- ИБАктёр
Иван
Бурляев
- Актриса
Инна
Чурикова
- Актриса
Анна
Каменкова
- Актёр
Николай
Караченцов
- ВПАктриса
Валентина
Пономарева
- Актриса
Елена
Санаева
- НШАктёр
Ногон
Шумаров
- ИГСценарист
Идея
Гаранина
- РКСценарист
Редьярд
Киплинг
- ГХПродюсер
Григорий
Хмара
- НТМонтажёр
Надежда
Трещёва
- АВОператор
Александр
Виханский
- СГКомпозитор
Софья
Губайдулина