Звезда (фильм, 2002) смотреть онлайн

Сюжет

Лето 1944 года. Красная Армия приближается к западной границе СССР. В тыл врага отправляют группу разведчиков с позывными «Звезда». Молодые ребята должны выполнить задание, от которого зависит очень многое. И чтобы справиться с поставленной задачей, героям придется пожертвовать очень многим.



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