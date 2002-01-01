Звезда (фильм, 2002) смотреть онлайн
2002, Звезда
Боевики, Приключения93 мин18+
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Сюжет
Лето 1944 года. Красная Армия приближается к западной границе СССР. В тыл врага отправляют группу разведчиков с позывными «Звезда». Молодые ребята должны выполнить задание, от которого зависит очень многое. И чтобы справиться с поставленной задачей, героям придется пожертвовать очень многим.
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Информация
СтранаРоссия
КачествоSD
ЖанрыВоенные, Исторические, Боевики, Приключения, Драмы
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Режиссёр
Николай
Лебедев
- Актёр
Игорь
Петренко
- Актёр
Артем
Семакин
- Актёр
Алексей
Кравченко
- Актёр
Анатолий
Гущин
- АМАктёр
Амаду
Мамадаков
- ЮЛАктёр
Юрий
Лагута
- ЕВАктриса
Екатерина
Вуличенко
- АЕАктёр
Андрей
Егоров
- СМАктёр
Сергей
Миллер
- АБСценарист
Александр
Бородянский
- ЕГСценарист
Евгений
Григорьев
- Сценарист
Николай
Лебедев
- ЭКСценарист
Эммануил
Казакевич
- Продюсер
Александр
Литвинов
- Продюсер
Карен
Шахназаров
- АППродюсер
Александр
Потемкин
- ЛММонтажёр
Лидия
Милиоти
- АРКомпозитор
Алексей
Рыбников