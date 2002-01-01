Звезда
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Звезда (фильм, 2002) смотреть онлайн

2002, Звезда
Боевики, Приключения93 мин18+

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Сюжет

Лето 1944 года. Красная Армия приближается к западной границе СССР. В тыл врага отправляют группу разведчиков с позывными «Звезда». Молодые ребята должны выполнить задание, от которого зависит очень многое. И чтобы справиться с поставленной задачей, героям придется пожертвовать очень многим.

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Звезда»

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