Ростов-Папа
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Ростов-Папа (сериал, 2001) смотреть онлайн

6.82001, Ростов-Папа 1 сезон
Драмы, Мелодрамы12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Стильное переложение на современный лад целого ряда классических сюжетов о любви – «Кармен», «Орфей и Эвридика», «Дон Кихот», «Сирано де Бержерак», «Гамлет». Каждая серия – законченная история со своими героями, их объединяет лишь место действия – город Ростов-на-Дону. Здесь всегда лето, женщины прекрасны, а мужчины мужественны, здесь высокое небо и синяя река, здесь все счастливы или могли бы быть счастливы…


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Рейтинг

5.7 КиноПоиск
4.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ростов-Папа»

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