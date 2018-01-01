Ростов-Папа (сериал, 2001) сезон 1 смотреть онлайн

Стильное переложение на современный лад целого ряда классических сюжетов о любви – «Кармен», «Орфей и Эвридика», «Дон Кихот», «Сирано де Бержерак», «Гамлет». Каждая серия – законченная история со своими героями, их объединяет лишь место действия – город Ростов-на-Дону. Здесь всегда лето, женщины прекрасны, а мужчины мужественны, здесь высокое небо и синяя река, здесь все счастливы или могли бы быть счастливы…





