WinkСериалыРостов-Папа1-й сезон8-я серия
Ростов-Папа (сериал, 2001) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно
6.82001, Ростов-Папа. Серия 8
Драма, Мелодрама12+
Сезоны и серии
- 12+54 мин
Ростов-Папа
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 12+55 мин
Ростов-Папа
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 12+55 мин
Ростов-Папа
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 12+55 мин
Ростов-Папа
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 12+55 мин
Ростов-Папа
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 12+53 мин
Ростов-Папа
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 12+54 мин
Ростов-Папа
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 12+54 мин
Ростов-Папа
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 12+53 мин
Ростов-Папа
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 12+54 мин
Ростов-Папа
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
О сериале
Стильное переложение на современный лад целого ряда классических сюжетов о любви – «Кармен», «Орфей и Эвридика», «Дон Кихот», «Сирано де Бержерак», «Гамлет». Каждая серия – законченная история со своими героями, их объединяет лишь место действия – город Ростов-на-Дону. Здесь всегда лето, женщины прекрасны, а мужчины мужественны, здесь высокое небо и синяя река, здесь все счастливы или могли бы быть счастливы…
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
4.0 IMDb
- Режиссёр
Кирилл
Серебренников
- Актриса
Наталья
Гундарева
- Актёр
Сергей
Никоненко
- Актёр
Борис
Щербаков
- ИБАктёр
Игорь
Богодух
- ЖДАктёр
Жан
Даниэль
- НКАктёр
Николай
Ковбас
- Актёр
Алексей
Макаров
- Актёр
Анатолий
Лобоцкий
- Актёр
Кирилл
Пирогов
- КШАктриса
Катя
Шагалова
- ВАСценарист
Владилен
Арсеньев
- АПСценарист
Александр
Полозов
- НССценарист
Нина
Садур
- АРСценарист
Александр
Родионов
- ВАПродюсер
Владилен
Арсеньев
- АМПродюсер
Александр
Малыгин
- НСХудожник
Николай
Симонов
- ВМХудожник
Вадим
Махницкий
- Оператор
Сергей
Мокрицкий
- ЭКОператор
Эдуард
Кечеджиян
- МШКомпозитор
Михаил
Шкирман