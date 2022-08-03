Алый камень (фильм, 1986) смотреть онлайн
8.91986, Алый камень
Мелодрама74 мин12+
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О фильме
Молодожeны Матвей и Наташа отправляются на теплоходе в свадебное путешествие. Внезапно на борту корабля происходит пожар, и на глазах у молодой жены на Матвея падает горящая балка. Проходит время, Наташа выходит замуж за Степана, спасшего еe из огня в ту ужасную ночь. Но однажды они случайно узнают, что Матвей жив. Степан принимает решение разыскать его и уезжает из Москвы.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ВИРежиссёр
Валерий
Исаков
- Актриса
Ирина
Розанова
- Актёр
Сергей
Паршин
- ССАктёр
Степан
Старчиков
- АКАктёр
Артем
Карапетян
- ТСАктёр
Тимофей
Спивак
- ИДАктриса
Ирина
Дымченко
- Актриса
Раиса
Рязанова
- ВЖАктёр
Вячеслав
Жариков
- ГБАктриса
Галина
Булкина
- АПАктёр
Александр
Павлов
- ИБСценарист
Игорь
Болгарин
- ВИСценарист
Валерий
Исаков
- ВССценарист
Виктор
Смирнов
- Актёр дубляжа
Юрий
Саранцев
- ИЗОператор
Инна
Зарафьян
- ВККомпозитор
Владислав
Кладницкий