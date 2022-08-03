Алый камень
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Алый камень

Алый камень (фильм, 1986) смотреть онлайн

8.91986, Алый камень
Мелодрама74 мин12+

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О фильме

Молодожeны Матвей и Наташа отправляются на теплоходе в свадебное путешествие. Внезапно на борту корабля происходит пожар, и на глазах у молодой жены на Матвея падает горящая балка. Проходит время, Наташа выходит замуж за Степана, спасшего еe из огня в ту ужасную ночь. Но однажды они случайно узнают, что Матвей жив. Степан принимает решение разыскать его и уезжает из Москвы.

Страна
СССР
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
74 мин / 01:14

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Алый камень»