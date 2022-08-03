Молодожeны Матвей и Наташа отправляются на теплоходе в свадебное путешествие. Внезапно на борту корабля происходит пожар, и на глазах у молодой жены на Матвея падает горящая балка. Проходит время, Наташа выходит замуж за Степана, спасшего еe из огня в ту ужасную ночь. Но однажды они случайно узнают, что Матвей жив. Степан принимает решение разыскать его и уезжает из Москвы.

