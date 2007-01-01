WinkСериалыМолодой Волкодав1-й сезон3-я серия
Молодой Волкодав (сериал, 2007) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
8.92007, Молодой Волкодав. Сезон 1. Серия 3
Фэнтези, Приключения18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Сериал посвящен событиям, которые начались после истребления рода Серых Псов. Это история о том, как Волкодав был продан в рабство, как пережил изнурительную каторгу в Самоцветных горах и как после поединка с надсмотрщиком Волком выбрался на свободу.
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыПриключения, Фэнтези
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
4.8 IMDb
- Режиссёр
Олег
Фомин
- АХАктёр
Андрей
Харитонов
- Актёр
Александр
Бухаров
- АААктриса
Анна
Азарова
- Актриса
Эльвира
Болгова
- НДАктриса
Наталья
Догадина
- Актёр
Андрей
Чадов
- Актёр
Сергей
Чирков
- Актёр
Александр
Яцко
- НЕАктриса
Наталья
Егорова
- СКАктёр
Сергей
Краснов
- АЗСценарист
Алёна
Званцова
- МССценарист
Мария
Семенова
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- Продюсер
Юрий
Мороз
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- ВСОператор
Василий
Сикачинский
- ЛТКомпозитор
Луиджи
Тонэт