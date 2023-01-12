Дронго (сериал, 2002) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Дронго. Сезон 1. Серия 5
8.72002, Дронго. Сезон 1. Серия 5
Боевик, Триллер12+

О сериале

Жанр картины «Дронго» определяется, как аналитический детектив, в котором главный герой делает ставку прежде всего на продуманные стратегические ходы, а не на меткий выстрел.

Действие телефильма, в котором суперагенту Дронго приходится бороться с наркомафией, разворачивается в Москве, в Баку, в Батуми, в Тбилиси, Нью-Йорке, Париже и Лондоне.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Приключения, Криминал, Детектив, Триллер
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
3.5 IMDb

