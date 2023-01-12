Дронго (сериал, 2002) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно
8.82002, Дронго. Сезон 1. Серия 7
Боевик, Триллер12+
Сезоны и серии
- 12+50 мин
Дронго
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 12+52 мин
Дронго
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 12+49 мин
Дронго
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 12+51 мин
Дронго
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 12+51 мин
Дронго
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 12+53 мин
Дронго
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 12+53 мин
Дронго
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 12+51 мин
Дронго
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 12+53 мин
Дронго
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 12+53 мин
Дронго
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 12+51 мин
Дронго
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 12+52 мин
Дронго
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 12+53 мин
Дронго
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
О сериале
Жанр картины «Дронго» определяется, как аналитический детектив, в котором главный герой делает ставку прежде всего на продуманные стратегические ходы, а не на меткий выстрел.
Действие телефильма, в котором суперагенту Дронго приходится бороться с наркомафией, разворачивается в Москве, в Баку, в Батуми, в Тбилиси, Нью-Йорке, Париже и Лондоне.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
3.5 IMDb
- ЗРРежиссёр
Зиновий
Ройзман
- ИКАктёр
Ивар
Калныньш
- АРАктёр
Андрей
Ростоцкий
- Актёр
Михаил
Жигалов
- СГАктёр
Сергей
Газаров
- ЗКАктёр
Зураб
Кипшидзе
- Актриса
Олеся
Судзиловская
- ГШАктриса
Галина
Шевякова
- БХАктёр
Борис
Химичев
- Актёр
Александр
Яцко
- РСАктёр
Рустам
Сагдуллаев
- ЗРСценарист
Зиновий
Ройзман
- ВАПродюсер
Владилен
Арсеньев
- ЮМПродюсер
Юрий
Мацюк
- Актёр дубляжа
Александр
Клюквин
- Актёр дубляжа
Владислав
Галкин
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- Актриса дубляжа
Анна
Каменкова
- АТХудожник
Александр
Толкачёв
- НТХудожник
Николай
Терехов
- РИХудожник
Рафис
Исмайлов
- РНХудожник
Рафик
Насиров
- ДФОператор
Дильшат
Фатхулин
- ВДОператор
Владимир
Дмитриевский
- ЕШКомпозитор
Евгений
Ширяев