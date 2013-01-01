Интимные места (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Москвичи среднего класса обнажают тела и чувства. Откровенный и громкий дебют авторов «Человека, который удивил всех».



Что скрывается за достатком и успехом жителей столицы? В их частных жизнях, как и у всех, немало неудач и неловких моментов. Однако это ничто по сравнению �с тем, какие фрустрации и страсти эти тихие граждане с пристойной работой и стабильным заработком переживают, когда дело касается интима. Думский чиновник, ведущий программы на государственном телевидении, модный фотограф, врач-сексолог и другие герои в обществе играют роли борцов за нравственность, а в спальне неожиданно меняются, к своему стыду подчиняясь инстинктам.



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