Интимные места (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Москвичи среднего класса обнажают тела и чувства. Откровенный и громкий дебют авторов «Человека, который удивил всех».
Что скрывается за достатком и успехом жителей столицы? В их частных жизнях, как и у всех, немало неудач и неловких моментов. Однако это ничто по сравнению �с тем, какие фрустрации и страсти эти тихие граждане с пристойной работой и стабильным заработком переживают, когда дело касается интима. Думский чиновник, ведущий программы на государственном телевидении, модный фотограф, врач-сексолог и другие герои в обществе играют роли борцов за нравственность, а в спальне неожиданно меняются, к своему стыду подчиняясь инстинктам.
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Информация
КачествоSD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
- НМРежиссёр
Наташа
Меркулова
- АЧРежиссёр
Алексей
Чупов
- Актёр
Юрий
Колокольников
- Актриса
Олеся
Судзиловская
- Актриса
Юлия
Ауг
- Актёр
Никита
Тарасов
- ККАктриса
Ксения
Каталымова
- АЧАктёр
Алексей
Чупов
- ЕЩАктриса
Екатерина
Щеглова
- ТБАктёр
Тимур
Бадалбейли
- ДЯАктриса
Динара
Янковская
- ПААктёр
Павел
Артемьев
- НМСценарист
Наташ�а
Меркулова
- АЧСценарист
Алексей
Чупов
- Продюсер
Бакур
Бакурадзе
- АППродюсер
Александр
Плотников
- ЗБПродюсер
Заур
Болотаев
- РГМонтажёр
Руфат
Гасанов
- ИЧМонтажёр
Игорь
Чупин
- МТОператор
Март
Таниэль
- АЗКомпозитор
Алексей
Зеленский