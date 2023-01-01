Биография

Тимур Бадалбейли — актер театра и кино. Родился 5 июля 1973 года. Заслуженный артист России и Азербайджана, лауреат нескольких кинопремий. Фильмография насчитывает более 40 полнометражных кинокартин и сериалов. Известность актеру принесли роли в фильмах «Прощай, южный город», «Ползет змея» и другие. Тимур Бадалбейли родился в семье поэта и прозаика Ильхама Бадалбейли. Учился во французской специализированной школе в Москве. В 1994 году стал выпускником Щукинского училища и был приглашен в театр на Таганке. Свою кинокарьеру начал в 2000 году. Дебютным фильмом Тимура Бадалбейли стала многосерийная мелодрама «Граница: Таежный роман». В 2003 году снялся в драме «Похитители книг». В 2005 году участвовал в многосерийной экранизации «Золотой теленок», где партнерами по съемочной площадке стали Олег Меньшиков, Дмитрий Назаров, Никита Татаренков и другие. В 2006 году Тимур Бадалбейли исполнил главную роль в драме «Прощай, южный город». Эта кинокартина принесла актеру несколько кинематографических наград. Также исполнил главную рольв боевике «Ползет змея». В 2014 году участвовал в съемках криминального боевика «Прощай, любимая…», а в 2017 году был задействован в сериале «Победители».