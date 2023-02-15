Мошенники (сериал, 2005) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно
8.72005, Мошенники. Серия 6
Мелодрама, Комедия12+
О сериале
Павел и Наталья не знали друг друга, хотя давно и успешно работали в одной области. Они сотрудничали только с самыми богатыми клиентами и обслуживали их по первому разряду. Оба были мошенниками экстра-класса. И пока пути их не пересекались, они жили вполне припеваючи.
Но все изменилось, когда их очередные клиенты оказались мужем и женой, а стоявший на кону миллион прямо из-под носа профессионалов увела незадачливая воровка Марина, — сама не понимая, во что вляпалась.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Приключения, Криминал, Мелодрама
Время50 мин / 00:50
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
- ВМРежиссёр
Виталий
Москаленко
- Актриса
Олеся
Судзиловская
- Актёр
Алексей
Гуськов
- СДАктёр
Станислав
Дужников
- Актёр
Игорь
Верник
- Актёр
Лев
Дуров
- Актриса
Галина
Польских
- ВЛАктёр
Владимир
Лаптев
- Актёр
Сергей
Астахов
- АОАктёр
Алексей
Огурцов
- СЛАктёр
Сергей
Лобынцев
- ВМСценарист
Виталий
Москаленко
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- АГПродюсер
Армен
Григорян
- МСМонтажёр
Максим
Смирнов
- ДМОператор
Дмитрий
Мальцев
- ЮПКомпозитор
Юрий
Прялкин