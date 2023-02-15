Мошенники (сериал, 2005) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Мошенники. Серия 6
Мошенники
1-й сезон
6-я серия

Мелодрама, Комедия12+

О сериале

Павел и Наталья не знали друг друга, хотя давно и успешно работали в одной области. Они сотрудничали только с самыми богатыми клиентами и обслуживали их по первому разряду. Оба были мошенниками экстра-класса. И пока пути их не пересекались, они жили вполне припеваючи.

Но все изменилось, когда их очередные клиенты оказались мужем и женой, а стоявший на кону миллион прямо из-под носа профессионалов увела незадачливая воровка Марина, — сама не понимая, во что вляпалась.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Приключения, Криминал, Мелодрама
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

7.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Мошенники»