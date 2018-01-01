Мошенники (сериал, 2005) сезон 1 смотреть онлайн

Павел и Наталья не знали друг друга, хотя давно и успешно работали в одной области. Они сотрудничали только с самыми богатыми клиентами и обслуживали их по первому разряду. Оба были мошенниками экстра-класса. И пока пути их не пересекались, они жили вполне припеваючи.



Но все изменилось, когда их очередные клиенты оказались мужем и женой, а стоявший на кону миллион прямо из-под носа профессионалов увела незадачливая воровка Марина, — сама не понимая, во что вляпалась.

