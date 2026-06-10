Жизнь не очень ласкова к молодому следователю, капитану Сергею Глухареву, и его приятелю, сотруднику районного ДПС Денису Антошину, которые дружат с детства. Тяжелая и порой опасная работа, маленькая зарплата, неустроенная личная жизнь явно изменили их не в лучшую сторону. Но они сохраняют способность оставаться людьми и не терять присутствия духа в любой ситуации.



И главное — они, как умеют, продолжают выполнять свою тяжелую работу — охраняют правопорядок и законность, защищают общество, которое, порой, не проявляет к скромным сотрудникам милиции совершенно никакой благодарности.

