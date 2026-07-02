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Глухарь
Актёры и съёмочная группа сериала «Глухарь»

Актёры и съёмочная группа сериала «Глухарь»

Режиссёры

Гузэль Киреева

Гузэль Киреева

Режиссёр
Тимур Алпатов

Тимур Алпатов

Режиссёр
Вячеслав Каминский

Вячеслав Каминский

Режиссёр

Актёры

Максим Аверин

Максим Аверин

Актёркапитан Сергей Викторович Глухарёв
Денис Рожков

Денис Рожков

АктёрДенис Антошин
Виктория Тарасова

Виктория Тарасова

Актрисамайор Зимина Ирина Сергеевна
Владимир Фекленко

Владимир Фекленко

АктёрКоля Тарасов
Ежи Штур

Ежи Штур

Jerzy Stuhr
Актёрпосол Республики Польша в РФ
Владислав Котлярский

Владислав Котлярский

АктёрКарпов Стас
Мария Болтнева

Мария Болтнева

АктрисаНастя Клименко
Полина Лунегова

Полина Лунегова

АктрисаСвета
Наталья Барило

Наталья Барило

АктрисаОксана
Дмитрий Смирнов

Дмитрий Смирнов

АктёрДенис
Станислав Эвентов

Станислав Эвентов

Актёргенеральный директор
Ольга Юрасова

Ольга Юрасова

АктрисаВалентина
Константин Третьяков

Константин Третьяков

АктёрКостик
Сергей Лобынцев

Сергей Лобынцев

Актёр
Борис Шевченко

Борис Шевченко

Актёр

Сценаристы

Илья Куликов

Илья Куликов

Сценарист
Кирилл Юдин

Кирилл Юдин

Сценарист
Игорь Маслов

Игорь Маслов

Сценарист
Василий Внуков

Василий Внуков

Сценарист
Евгений Никишов

Евгений Никишов

Сценарист

Продюсеры

Ефим Любинский

Ефим Любинский

Продюсер

Художники

Ирина Алексеева

Ирина Алексеева

Художница
Александр Кораблев

Александр Кораблев

Художник

Операторы

Сергей Воронцов

Сергей Воронцов

Оператор

Композиторы

Алексей Шелыгин

Алексей Шелыгин

Композитор