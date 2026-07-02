Актёры и съёмочная группа сериала «Глухарь»
Актёры
Максим Аверин
Актёркапитан Сергей Викторович Глухарёв
Денис Рожков
АктёрДенис Антошин
Виктория Тарасова
Актрисамайор Зимина Ирина Сергеевна
Владимир Фекленко
АктёрКоля Тарасов
Ежи ШтурJerzy Stuhr
Актёрпосол Республики Польша в РФ
Владислав Котлярский
АктёрКарпов Стас
Мария Болтнева
АктрисаНастя Клименко
Полина Лунегова
АктрисаСвета
Наталья Барило
АктрисаОксана
Дмитрий Смирнов
АктёрДенис
Станислав Эвентов
Актёргенеральный директор
Ольга Юрасова
АктрисаВалентина
Константин Третьяков
АктёрКостик
Сергей Лобынцев
Актёр
Борис Шевченко
Актёр