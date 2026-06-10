Глухарь. Сезон 1. Серия 46
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Сериалы
Глухарь
1-й сезон
46-я серия
2008, Глухарь. Сезон 1. Серия 46
Детектив, Драма18+
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Глухарь (сериал, 2008) сезон 1 серия 46 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Жизнь не очень ласкова к молодому следователю, капитану Сергею Глухареву, и его приятелю, сотруднику районного ДПС Денису Антошину, которые дружат с детства. Тяжелая и порой опасная работа, маленькая зарплата, неустроенная личная жизнь явно изменили их не в лучшую сторону. Но они сохраняют способность оставаться людьми и не терять присутствия духа в любой ситуации.

И главное — они, как умеют, продолжают выполнять свою тяжелую работу — охраняют правопорядок и законность, защищают общество, которое, порой, не проявляет к скромным сотрудникам милиции совершенно никакой благодарности.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Драма, Детектив
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Глухарь»