2008, Глухарь. Сезон 1. Серия 27
Детектив, Драма18+
Серия в подписке «PREMIER»
Глухарь (сериал, 2008) сезон 1 серия 27 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+48 мин
Глухарь
Сезон 1 Серия 1
- 18+46 мин
Глухарь
Сезон 1 Серия 2
- 18+49 мин
Глухарь
Сезон 1 Серия 3
- 18+47 мин
Глухарь
Сезон 1 Серия 4
- 18+48 мин
Глухарь
Сезон 1 Серия 5
- 18+48 мин
Глухарь
Сезон 1 Серия 6
- 18+47 мин
Глухарь
Сезон 1 Серия 7
- 18+47 мин
Глухарь
Сезон 1 Серия 8
- 18+48 мин
Глухарь
Сезон 1 Серия 9
- 18+48 мин
Глухарь
Сезон 1 Серия 10
- 18+48 мин
Глухарь
Сезон 1 Серия 11
- 18+47 мин
Глухарь
Сезон 1 Серия 12
- 18+47 мин
Глухарь
Сезон 1 Серия 13
- 18+48 мин
Глухарь
Сезон 1 Серия 14
- 18+47 мин
Глухарь
Сезон 1 Серия 15
- 18+48 мин
Глухарь
Сезон 1 Серия 16
- 18+46 мин
Глухарь
Сезон 1 Серия 17
- 18+47 мин
Глухарь
Сезон 1 Серия 18
- 18+48 мин
Глухарь
Сезон 1 Серия 19
- 18+47 мин
Глухарь
Сезон 1 Серия 20
- 18+48 мин
Глухарь
Сезон 1 Серия 21
- 18+48 мин
Глухарь
Сезон 1 Серия 22
- 18+47 мин
Глухарь
Сезон 1 Серия 23
- 18+47 мин
Глухарь
Сезон 1 Серия 24
- 18+48 мин
Глухарь
Сезон 1 Серия 25
- 18+47 мин
Глухарь
Сезон 1 Серия 26
- 18+48 мин
Глухарь
Сезон 1 Серия 27
- 18+48 мин
Глухарь
Сезон 1 Серия 28
- 18+48 мин
Глухарь
Сезон 1 Серия 29
- 18+49 мин
Глухарь
Сезон 1 Серия 30
- 18+47 мин
Глухарь
Сезон 1 Серия 31
- 18+47 мин
Глухарь
Сезон 1 Серия 32
- 18+49 мин
Глухарь
Сезон 1 Серия 33
- 18+48 мин
Глухарь
Сезон 1 Серия 34
- 18+47 мин
Глухарь
Сезон 1 Серия 35
- 18+49 мин
Глухарь
Сезон 1 Серия 36
- 18+48 мин
Глухарь
Сезон 1 Серия 37
- 18+48 мин
Глухарь
Сезон 1 Серия 38
- 18+48 мин
Глухарь
Сезон 1 Серия 39
- 18+48 мин
Глухарь
Сезон 1 Серия 40
- 18+47 мин
Глухарь
Сезон 1 Серия 41
- 18+49 мин
Глухарь
Сезон 1 Серия 42
- 18+48 мин
Глухарь
Сезон 1 Серия 43
- 18+48 мин
Глухарь
Сезон 1 Серия 44
- 18+48 мин
Глухарь
Сезон 1 Серия 45
- 18+47 мин
Глухарь
Сезон 1 Серия 46
- 18+48 мин
Глухарь
Сезон 1 Серия 47
- 18+48 мин
Глухарь
Сезон 1 Серия 48
О сериале
Жизнь не очень ласкова к молодому следователю, капитану Сергею Глухареву, и его приятелю, сотруднику районного ДПС Денису Антошину, которые дружат с детства. Тяжелая и порой опасная работа, маленькая зарплата, неустроенная личная жизнь явно изменили их не в лучшую сторону. Но они сохраняют способность оставаться людьми и не терять присутствия духа в любой ситуации.
И главное — они, как умеют, продолжают выполнять свою тяжелую работу — охраняют правопорядок и законность, защищают общество, которое, порой, не проявляет к скромным сотрудникам милиции совершенно никакой благодарности.
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ГКРежиссёр
Гузэль
Киреева
- ТАРежиссёр
Тимур
Алпатов
- ВКРежиссёр
Вячеслав
Каминский
- Актёр
Максим
Аверин
- ДРАктёр
Денис
Рожков
- Актриса
Виктория
Тарасова
- ВФАктёр
Владимир
Фекленко
- ЕШАктёр
Ежи
Штур
- Актёр
Владислав
Котлярский
- МБАктриса
Мария
Болтнева
- ПЛАктриса
Полина
Лунегова
- НБАктриса
Наталья
Барило
- ДСАктёр
Дмитрий
Смирнов
- СЭАктёр
Станислав
Эвентов
- ОЮАктриса
Ольга
Юрасова
- КТАктёр
Константин
Третьяков
- СЛАктёр
Сергей
Лобынцев
- БШАктёр
Борис
Шевченко
- Сценарист
Илья
Куликов
- КЮСценарист
Кирилл
Юдин
- ИМСценарист
Игорь
Маслов
- ВВСценарист
Василий
Внуков
- ЕНСценарист
Евгений
Никишов
- Продюсер
Ефим
Любинский
- ИАХудожница
Ирина
Алексеева
- АКХудожник
Александр
Кораблев
- СВОператор
Сергей
Воронцов
- АШКомпозитор
Алексей
Шелыгин