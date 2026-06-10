Глухарь (сериал, 2008) сезон 1 смотреть онлайн
2008, Глухарь. Сезон 1 48 серий
Детектив, Драма18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Жизнь не очень ласкова к молодому следователю, капитану Сергею Глухареву, и его приятелю, сотруднику районного ДПС Денису Антошину, которые дружат с детства. Тяжелая и порой опасная работа, маленькая зарплата, неустроенная личная жизнь явно изменили их не в лучшую сторону. Но они сохраняют способность оставаться людьми и не терять присутствия духа в любой ситуации.
И главное — они, как умеют, продолжают выполнять свою тяжелую работу — охраняют правопорядок и законность, защищают общество, которое, порой, не проявляет к скромным сотрудникам милиции совершенно никакой благодарности.
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ГКРежиссёр
Гузэль
Киреева
- ТАРежиссёр
Тимур
Алпатов
- ВКРежиссёр
Вячеслав
Каминский
- Актёр
Максим
Аверин
- ДРАктёр
Денис
Рожков
- Актриса
Виктория
Тарасова
- ВФАктёр
Владимир
Фекленко
- ЕШАктёр
Ежи
Штур
- Актёр
Владислав
Котлярский
- МБАктриса
Мария
Болтнева
- ПЛАктриса
Полина
Лунегова
- НБАктриса
Наталья
Барило
- ДСАктёр
Дмитрий
Смирнов
- СЭАктёр
Станислав
Эвентов
- ОЮАктриса
Ольга
Юрасова
- КТАктёр
Константин
Третьяков
- СЛАктёр
Сергей
Лобынцев
- БШАктёр
Борис
Шевченко
- Сценарист
Илья
Куликов
- КЮСценарист
Кирилл
Юдин
- ИМСценарист
Игорь
Маслов
- ВВСценарист
Василий
Внуков
- ЕНСценарист
Евгений
Никишов
- Продюсер
Ефим
Любинский
- ИАХудожница
Ирина
Алексеева
- АКХудожник
Александр
Кораблев
- СВОператор
Сергей
Воронцов
- АШКомпозитор
Алексей
Шелыгин