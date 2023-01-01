Любовь приходит не одна
Wink
Сериалы
Любовь приходит не одна

Любовь приходит не одна (сериал, 2011) смотреть онлайн бесплатно

8.62011, Любовь приходит не одна 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

От 45-летней Ирины муж ушел к молодой девушке Алене. Для Ирины это серьезный удар, ведь ей не удалось обзавестись собственными детьми. Однако Олегу новая любовь надоедает быстро, он хочет вернуться назад. В отчаянии Алена выбрасывается из окна, но, к счастью, остается жива. В больнице выясняется, что она беременна. На защиту личного счастья Алены встает ее отец Иван Сметанин. Он пытается убедить Ирину отпустить Олега. Ирина проникается искренней жалостью к Алене и… влюбляется в ее отца.

Все сезоны сериала Любовь приходит не одна смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
4.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Любовь приходит не одна»

Всё