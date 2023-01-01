Любовь приходит не одна (сериал, 2011) смотреть онлайн бесплатно
8.62011, Любовь приходит не одна 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы18+
Сезоны и серии
Сюжет
От 45-летней Ирины муж ушел к молодой девушке Алене. Для Ирины это серьезный удар, ведь ей не удалось обзавестись собственными детьми. Однако Олегу новая любовь надоедает быстро, он хочет вернуться назад. В отчаянии Алена выбрасывается из окна, но, к счастью, остается жива. В больнице выясняется, что она беременна. На защиту личного счастья Алены встает ее отец Иван Сметанин. Он пытается убедить Ирину отпустить Олега. Ирина проникается искренней жалостью к Алене и… влюбляется в ее отца.
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыМелодрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
4.0 IMDb
- СМРежиссёр
Светлана
Музыченко
- НААктриса
Наталия
Антонова
- АИАктёр
Андрей
Ильин
- Актёр
Игорь
Верник
- Актриса
Анна
Халилулина
- Актриса
Ольга
Хохлова
- ЕВАктриса
Елизавета
Водолазская
- ВГАктриса
Валентина
Грушина
- АМАктёр
Андрей
Москвичев
- ОСАктриса
Ольга
Сирина
- ИКАктёр
Иван
Косичкин
- НВСценарист
Нина
Вадченко
- АШПродюсер
Анастасия
Шипулина
- Продюсер
Родион
Павлючик
- Продюсер
Ольга
Кочеткова
- МСМонтажёр
Мария
Северцова
- РГОператор
Руслан
Герасименков
- НИКомпозитор
Николай
Иншаков