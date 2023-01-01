Любовь приходит не одна (сериал, 2011) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

От 45-летней Ирины муж ушел к молодой девушке Алене. Для Ирины это серьезный удар, ведь ей не удалось обзавестись собственными детьми. Однако Олегу новая любовь надоедает быстро, он хочет вернуться назад. В отчаянии Алена выбрасывается из окна, но, к счастью, остается жива. В больнице выясняется, что она беременна. На защиту личного счастья Алены встает ее отец Иван Сметанин. Он пытается убедить Ирину отпустить Олега. Ирина проникается искренней жалостью к Алене и… влюбляется в ее отца.



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