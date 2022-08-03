Любовь приходит не одна (сериал, 2011) сезон 1 смотреть онлайн

Ирина – 45-летняя женщина, муж которой ушел из семьи к молодой девушке Алене. Для Ирины это серьезный удар, ведь ей не удалось обзавестись собственными детьми. Однако ее мужу Олегу новая любовь надоедает быстро, он хочет вернуться назад. Теперь настало время расплатиться за грехи Алене. У девушки не выдерживают нервы, она выбрасывается из окна, но, к счастью, остается жива. В больнице выясняется, что она беременна. На защиту личного счастья Алены встает ее отец – Иван Сметанин. Он пытается убедить Ирину отпустить Олега. Ирина проникается искренней жалостью к Алене и… влюбляется в ее отца.

