WinkСериалыЛюбовь приходит не одна1-й сезон
Любовь приходит не одна (сериал, 2011) сезон 1 смотреть онлайн
8.62011, Любовь приходит не одна. Сезон 1 2 серии
Мелодрама18+
Сезоны и серии
О сериале
Ирина – 45-летняя женщина, муж которой ушел из семьи к молодой девушке Алене. Для Ирины это серьезный удар, ведь ей не удалось обзавестись собственными детьми. Однако ее мужу Олегу новая любовь надоедает быстро, он хочет вернуться назад. Теперь настало время расплатиться за грехи Алене. У девушки не выдерживают нервы, она выбрасывается из окна, но, к счастью, остается жива. В больнице выясняется, что она беременна. На защиту личного счастья Алены встает ее отец – Иван Сметанин. Он пытается убедить Ирину отпустить Олега. Ирина проникается искренней жалостью к Алене и… влюбляется в ее отца.
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
4.0 IMDb
- СМРежиссёр
Светлана
Музыченко
- НААктриса
Наталия
Антонова
- АИАктёр
Андрей
Ильин
- Актёр
Игорь
Верник
- Актриса
Анна
Халилулина
- Актриса
Ольга
Хохлова
- ЕВАктриса
Елизавета
Водолазская
- ВГАктриса
Валентина
Грушина
- АМАктёр
Андрей
Москвичев
- ОСАктриса
Ольга
Сирина
- ИКАктёр
Иван
Косичкин
- НВСценарист
Нина
Вадченко
- АШПродюсер
Анастасия
Шипулина
- Продюсер
Родион
Павлючик
- Продюсер
Ольга
Кочеткова
- МСМонтажёр
Мария
Северцова
- РГОператор
Руслан
Герасименков
- НИКомпозитор
Николай
Иншаков