Нанолюбовь (сериал, 2010) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн бесплатно

О сериале
По заказу одного влиятельного российского олигарха профессор Даров создает наноробота, визуально не отличающегося от обычного человека. Внешность робота была случайно скопирована помощником профессора с реальной девушки, фото которой он нашел в Интернете.
Эксперимент по созданию «идеального человека» практически завершен, но Нана (так назвали робота) сбегает из лаборатории и попадает в обычный мир, где знакомится со своим прототипом — Ниной, реальной девушкой, и влюбляется в ее парня — молодого преподавателя Скворцова.
В это время олигарх, которого не устраивает такое развитие событий, принимает решение об уничтожении памяти Наны, для того чтобы начать эксперимент сначала. Но на защиту робота встают друзья, которыми Нана успела обзавестись, пока жила среди людей.
- АКРежиссёр
Андрей
Кузнецов
- МКРежиссёр
Мария
Колоколова
- ИВРежиссёр
Игорь
Войтулевич
- ВБАктриса
Вера
Баханкова
- ЛБАктриса
Люба
Баханкова
- Актёр
Станислав
Бондаренко
- Актёр
Александр
Рапопорт
- Актёр
Сергей
Сосновский
- Актёр
Ростислав
Лаврентьев
- Актёр
Григорий
Калинин
- АИАктёр
Андрей
Ильин
- ОКАктриса
Оксана
Климова
- АКАктриса
Ася
Калинина
- АГСценарист
Андрей
Галанов
- МБСценарист
Максим
Белозор
- ЮКСценарист
Юлия
Кондратова
- Продюсер
Влад
Ряшин
- АСПродюсер
Александр
Семин
- Продюсер
Константин
Наумочкин
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- ГЗХудожник
Герман
Зарянкин
- ГРОператор
Григорий
Рудаков
- КСОператор
Кирилл
Сперанский
- ММОператор
Максим
Миханюк
- ЕБКомпозитор
Екатерина
Белоконь