Нанолюбовь (сериал, 2010) сезон 1 серия 36 смотреть онлайн бесплатно

По заказу одного влиятельного российского олигарха профессор Даров создает наноробота, визуально не отличающегося от обычного человека. Внешность робота была случайно скопирована помощником профессора с реальной девушки, фото которой он нашел в Интернете.



Эксперимент по созданию «идеального человека» практически завершен, но Нана (так назвали робота) сбегает из лаборатории и попадает в обычный мир, где знакомится со своим прототипом — Ниной, реальной девушкой, и влюбляется в ее парня — молодого преподавателя Скворцова.



В это время олигарх, которого не устраивает такое развитие событий, принимает решение об уничтожении памяти Наны, для того чтобы начать эксперимент сначала. Но на защиту робота встают друзья, которыми Нана успела обзавестись, пока жила среди людей.

