Нюрнберг. Многомерность зла (фильм, 2023) смотреть онлайн

Советский психиатр применяет гипноз, чтобы понять, как мыслит человек, основавший нацистский лагерь смерти. Драма «Нюрнберг. Многомерность зла» — фильм с Александром Рапопортом, основанный на подлинн�ых воспоминаниях коменданта Освенцима Рудольфа Хёсса.



Во время Нюрнбергского процесса психиатр Евгений Краснушкин приходит в тюремную камеру к Рудольфу Хёссу, основателю лагерей смерти в Освенциме. Знаменитый врач надеется понять, что двигало человеком, ставшим самым массовым убийцей в истории. Однако разговор быстро заходит в тупик: Хёсс настаивает, что просто выполнял приказы, которые ему давало начальство. Тогда Краснушкин решается на нестандартную методику и погружает Хёсса в глубокий транс. В этом состоянии бывший комендант Освенцима перестает притворяться и раскрывает свои истинную мотивацию, которая приводит советского психиатра в ужас.



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