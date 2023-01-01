Нюрнберг. Многомерность зла
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Нюрнберг. Многомерность зла
9.02023, Нюрнберг. Многомерность зла
Драма150 мин18+
Советский психиатр испытывает гипноз на человеке, основавшем лагерь смерти. Драма по воспоминаниям коменданта Освенцима

Нюрнберг. Многомерность зла (фильм, 2023) смотреть онлайн

О фильме

Советский психиатр применяет гипноз, чтобы понять, как мыслит человек, основавший нацистский лагерь смерти. Драма «Нюрнберг. Многомерность зла» — фильм с Александром Рапопортом, основанный на подлинных воспоминаниях коменданта Освенцима Рудольфа Хёсса.

Во время Нюрнбергского процесса психиатр Евгений Краснушкин приходит в тюремную камеру к Рудольфу Хёссу, основателю лагерей смерти в Освенциме. Знаменитый врач надеется понять, что двигало человеком, ставшим самым массовым убийцей в истории. Однако разговор быстро заходит в тупик: Хёсс настаивает, что просто выполнял приказы, которые ему давало начальство. Тогда Краснушкин решается на нестандартную методику и погружает Хёсса в глубокий транс. В этом состоянии бывший комендант Освенцима перестает притворяться и раскрывает свои истинную мотивацию, которая приводит советского психиатра в ужас.

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Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
150 мин / 02:30

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