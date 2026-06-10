По ту сторону смерти
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По ту сторону смерти
2017, По ту сторону смерти 1 сезон
Детектив, Триллер18+

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По ту сторону смерти (сериал, 2017) смотреть онлайн

О сериале

Сюжет начинается со странной истории, в которой пытается разобраться следователь СК Глеб Точилин перед выходом на пенсию. Он должен найти исчезнувшее из морга тело Алексея Быстрова, который попал под поезд, а на следующий день… встал и ушёл на своих двоих. В поисках «живого трупа» Точилину помогает сотрудница Института мозга Юлия Дёмина, которую пропавший спас из-под колёс электрички.

В силу разницы в возрасте и мировоззрении Точилину и Дёминой трудно найти общий язык. Но разногласия уходят на второй план, когда детективам выпадает новый ребус и очередное мистическое преступление. Чтобы закрыть второе дело «Остров», напарники отправятся на морское побережье за призраками из тёмного прошлого Глеба.

Страна
Россия
Жанр
Детектив, Триллер

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «По ту сторону смерти»