WinkСериалыПо ту сторону смерти2-й сезон13-я серия
9.32017, По ту сторону смерти. Сезон 2. Серия 13
Детектив, Триллер18+
Серия в подписке «PREMIER»
По ту сторону смерти (сериал, 2017) сезон 2 серия 13 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+52 мин
По ту сторону смерти
Сезон 2 Серия 1
- 18+54 мин
По ту сторону смерти
Сезон 2 Серия 2
- 18+49 мин
По ту сторону смерти
Сезон 2 Серия 3
- 18+48 мин
По ту сторону смерти
Сезон 2 Серия 4
- 18+51 мин
По ту сторону смерти
Сезон 2 Серия 5
- 18+54 мин
По ту сторону смерти
Сезон 2 Серия 6
- 18+54 мин
По ту сторону смерти
Сезон 2 Серия 7
- 18+51 мин
По ту сторону смерти
Сезон 2 Серия 8
- 18+50 мин
По ту сторону смерти
Сезон 2 Серия 9
- 18+52 мин
По ту сторону смерти
Сезон 2 Серия 10
- 18+51 мин
По ту сторону смерти
Сезон 2 Серия 11
- 18+50 мин
По ту сторону смерти
Сезон 2 Серия 12
- 18+52 мин
По ту сторону смерти
Сезон 2 Серия 13
- 18+56 мин
По ту сторону смерти
Сезон 2 Серия 14
О сериале
Сюжет начинается со странной истории, в которой пытается разобраться следователь СК Глеб Точилин перед выходом на пенсию. Он должен найти исчезнувшее из морга тело Алексея Быстрова, который попал под поезд, а на следующий день… встал и ушёл на своих двоих. В поисках «живого трупа» Точилину помогает сотрудница Института мозга Юлия Дёмина, которую пропавший спас из-под колёс электрички.
В силу разницы в возрасте и мировоззрении Точилину и Дёминой трудно найти общий язык. Но разногласия уходят на второй план, когда детективам выпадает новый ребус и очередное мистическое преступление. Чтобы закрыть второе дело «Остров», напарники отправятся на морское побережье за призраками из тёмного прошлого Глеба.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.7 IMDb
- СЧРежиссёр
Сергей
Чекалов
- Актёр
Сергей
Гармаш
- Актриса
Светлана
Ходченкова
- Актёр
Виктор
Добронравов
- Актёр
Илья
Любимов
- Актриса
Виктория
Исакова
- БНАктёр
Борис
Невзоров
- Актёр
Александр
Рапопорт
- Актриса
Марта
Кесслер
- АЛАктёр
Артем
Лысков
- ДБАктёр
Джан
Бадмаев
- АЦАктёр
Александр
Цереня
- Актёр
Сергей
Комаров
- ЕВАктриса
Евгения
Вайс
- ОТАктриса
Ольга
Титова
- МБАктриса
Мария
Баева
- ОАСценарист
Олег
Антонов
- ВПСценарист
Вадим
Панов
- АРСценарист
Алёна
Райнер
- Продюсер
Юлия
Сумачева
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- РЕПродюсер
Роман
Елистратов
- ОБПродюсер
Олег
Бланк
- Продюсер
Владимир
Павлов
- Продюсер
Ксения
Соколова
- АБПродюсер
Алина
Борисова
- КМПродюсер
Ксения
Муравецкая
- АМПродюсер
Александр
Михайлин
- ЕМПродюсер
Елена
Марковская
- АНХудожница
Анастасия
Номоконова
- ММХудожник
Мухтар
Мирзакеев
- МПХудожница
Мария
Приемко
- ТПХудожница
Татьяна
Платонова
- МЛМонтажёр
Максим
Левченко
- МТОператор
Максим
Трапо
- МИОператор
Михаил
Искандаров
- ВЛОператор
Вячеслав
Лазарев
- ВНКомпозитор
Вадим
Некрасов
- АТКомпозитор
Андрей
Тимонин