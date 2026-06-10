Сюжет начинается со странной истории, в которой пытается разобраться следователь СК Глеб Точилин перед выходом на пенсию. Он должен найти исчезнувшее из морга тело Алексея Быстрова, который попал под поезд, а на следующий день… встал и ушёл на своих двоих. В поисках «живого трупа» Точилину помогает сотрудница Института мозга Юлия Дёмина, которую пропавший спас из-под колёс электрички.



В силу разницы в возрасте и мировоззрении Точилину и Дёминой трудно найти общий язык. Но разногласия уходят на второй план, когда детективам выпадает новый ребус и очередное мистическое преступление. Чтобы закрыть второе дело «Остров», напарники отправятся на морское побережье за призраками из тёмного прошлого Глеба.



