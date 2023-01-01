Джан Бадмаев

Биография

Джан Сергеевич Бадмаев – российский актер. День рождения: 5 августа 1990 г. Курс А.А. Огарева в РАТИ-ГИТИС для актера Джана Бадмаева стал началом творческого пути на сцену. Институт он окончил в 2014 году. В настоящее время является актером Театра документальной пьесы ТЕАТР.DOC, а также Театра «Школа драматического искусства» на Сретенке. Еще будучи студентом, начал сниматься в сериалах: «След», «Интерны», «Светофор». В 2012 году у него появляется роль в громком комедийном проекте телеканала «СТС» «Кухня» (2012-2016 гг.) – пророк Ким Дим Сан. Благодаря внешности с выраженными азиатскими чертами, режиссеры предлагают актеру роли соответствующего типа. Так, в шестом по счету фильме Джана Бадмаева – комедии «Елки 3» (2013 г.) он играет члена китайской делегации. В криминальном сериале «Департамент» (2013 г.) актер изображает Цауни младшего. В 2013 г. на телеэкране появляется первая главная роль Джана Бадмаева – «Мустафа» в мелодраме «Любит нельзя ненавидеть» режиссера Флюзы Фархшатовой. В фантастическом фильме «МЫ» (2021 г.) Гамлета Дульяна с интригующим слоганом «Разум должен победить» зрители вновь смогут увидеть артиста в одной из главных ролей.