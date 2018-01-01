Биография

Владимир Павлов — российский продюсер. Родился в Москве 17 мая 1992 года. Павлов — молодой, подающий большие надежды продюсер. В его творческой биографии есть работа с фильмами в жанрах детектив, драма, криминал. Первой работой Владимира Павлова в кинематографе стала польско-германо-французская биографическая драма «Мария Кюри», премьера которой состоялась в 2016 году. Фильм собрал в прокате почти 2 млн долларов. Владимир был ведущим продюсером в российском детективном сериале «По ту сторону смерти», снятом на студии ВайТ Медиа. В портфолио Павлова — должность ведущего продюсера в фильмах «Художник», «Абсурд», «Запасной выход». В 2024 году в производстве у молодого кинематографиста находятся сразу два фильма: сериал «Черный квадрат» и семейная мелодрама «Письмо Деду Морозу».