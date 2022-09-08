Спасти мужа (сериал, 2011) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Спасти мужа. Серия 2
Мелодрама, Детектив16+

Сергей, владелец юридической фирмы, впадает в долги и вынужден втайне от семьи занять крупную сумму у институтского товарища на дружеском пикнике. Нарезая мясо для шашлыка чьим-то охотничьим ножом, Сергей не знал, что кто-то уже начал осуществление расчетливого страшного плана, по которому Борис будет зарезан, а единственным подозреваемым в убийстве окажется его должник...

