Спасти мужа (сериал, 2011) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сергей, владелец юридической фирмы, впадает в долги и вынужден втайне от семьи занять крупную сумму у институтского товарища на дружеском пикнике. Нарезая мясо для шашлыка чьим-то охотничьим ножом, Сергей не знал, что кто-то уже начал осуществление расчетливого страшного плана, по которому Борис будет зарезан, а единственным подозреваемым в убийстве окажется его должник...

