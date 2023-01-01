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Чужое счастье
1-й сезон

Чужое счастье (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

9.02017, Чужое счастье. Сезон 1 8 серий
Мелодрамы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

С детства Игорь, Люся и Марина были неразлучны. Марина, целеустремленная роковая красавица, всегда была влюблена в Игоря. Но он выбрал тихую и скромную Люсю. Тем не менее влюбленность Марины не помешала троице и после окончания школы оставаться лучшими друзьями.

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Рейтинг

6.2 КиноПоиск
2.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Чужое счастье»

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