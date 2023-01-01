Биография

Игорь Ромащенко – актер, режиссер. Лауреат премии ТЭФИ. Родился в 1966 году. В ГИТИС поступил сразу после школы. Со второго курса был призван в армию. В результате диплом получил только в 1990-м. Сразу после института закончил режиссерские курсы при Гостелерадио. Играл в театре «Сатирикон». Однако из первых ролей Ромащенко – Камбиз в комедии Ф. Дюрренмата «Геркулес и Авгиевы конюшни». на телевидении ставил программы публицистического содержания. С 1990-го снимался в кино, с 1996-го – снимал сам. Сыграв в нескольких десятках кинолент, не исполнил ни одной главной роли. Тем не менее, его герои запоминаются зрителю. В военной драме «Это мы, господи...» проникновенно сыграл одного из курсантов, попавших во фронтовую мясорубку. Играя криминалиста в детективном сериале, Ромащенко создает образ проницательного специалиста, но далеко не всеведущего человека. В результате «Вкус убийства» становится популярным и получает высокие рейтинги. Большая часть фильмов, снятых им как режиссером, документальные. Сейчас ведет работу над сериалами «Красная зона» (мелодрама) и «Охота на монстра» (остросюжетный детектив), выход которых запланирован на будущий год.