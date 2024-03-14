Вкус убийства. Сезон 1
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Вкус убийства
1-й сезон

Вкус убийства (сериал, 2003) сезон 1 смотреть онлайн

8.02003, Вкус убийства. Сезон 1 4 серии
Детектив, Криминал16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Следствие запутывается в череде якобы немотивированных убийств. Общую картину большого преступления старается восстановить главная героиня, ее муж погиб одним из первых, и все остальные жертвы так или иначе были связаны с ним.

Экономическая, бытовая и другие версии рассыпаются одна за другой. Похоже, что убийца прореживает определенный круг людей, и чтобы его найти, надо только понять: вокруг какой тайны все эти люди объединились. А вымогательства и подозрительное самоубийство еще больше запутывают дело.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Детектив

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Вкус убийства»