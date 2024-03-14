Вкус убийства (сериал, 2003) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Следствие запутывается в череде якобы немотивированных убийств. Общую картину большого преступления старается восстановить главная героиня, ее муж погиб одним из первых, и все остальные жертвы так или иначе были связаны с ним.



Экономическая, бытовая и другие версии рассыпаются одна за другой. Похоже, что убийца прореживает определенный круг людей, и чтобы его найти, надо только понять: вокруг какой тайны все эти люди объединились. А вымогательства и подозрительное самоубийство еще больше запутывают дело.

