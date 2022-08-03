Ехали два шофера (фильм, 2001) смотреть онлайн

Ехали два шофера
Мелодрама, Комедия76 мин18+
О фильме

Послевоенные годы. Коля едет по Уралу на грузовике АМО и встречает Раю. Рыжеволосая водительница трофейного «Форда» едет своей дорогой. Ребята решают устроить состязание, кто приедет первым.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
76 мин / 01:16

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.8 IMDb

