Биография

Российская актриса театра и кино Наталья Тетенова родилась в Подмосковье 24 февраля 1980 года. Окончила ГИТИС в 2003 году и работала в труппе театра «Практика» в Москве. Имея много театральных ролей в своей творческой копилке, актриса начала сниматься в кино в 2001 году в сериале «Сдвинутый», и еще было несколько ролей второго плана. Приглашения на серьезные роли стала получать после сериала 2008 года. «Если у вас нету тети» – комедийный сериал и роль второго плана, однако он выявил характер актрисы и ее амплуа. Фильмы Натальи Тетеновой этого периода уже характеризуются как драматические и эпические ленты – «Раскол», «Марево», «Скоро весна», «Борис Годунов» определили карьеру актрисы. Роли Натальи Тетеновой поражают своей глубиной и правдивостью. Хотя и комедийные роли удаются с успехом. Следующий этап – фильмы серии «Дикий» и «Девочки не сдаются», «Короткие волны» – все имеют признаки глубоких драматических лент, иногда и с комедийными нотками, но не весельем. Всего за годы работы в кино сыграно ролей в 62 фильмах. Один из самых лучших для актрисы – «Доктор Живаго». Работа продолжается и сегодня. Две последние работы «Миллионер из Балашихи» и «Окаянные дни» имеют очень высокий рейтинг зрительских симпатий.