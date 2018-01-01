Wink
Фильмы
Днюха!
Актёры и съёмочная группа фильма «Днюха!»

Актёры и съёмочная группа фильма «Днюха!»

Режиссёры

Роман Каримов

Режиссёр

Актёры

Эльдар Калимулин

АктёрАнтон
Данила Чванов

АктёрПаша
Алина Титова

АктрисаМарина
Никита Санаев

АктёрКирилл
Агиша Семашкова

АктрисаНатаха
Виктория Иванькова

АктрисаЖеня
Евгения Годунова

АктрисаПоля
Ирина Савакова

АктрисаИрина
Яна Василевская

Актриса
Игорь Бровин

Актёр

Сценаристы

Павел Воронин

Сценарист
Сергей Торчилин

Сценарист
Роман Каримов

Сценарист

Продюсеры

Сергей Торчилин

Продюсер
Тимур Бекмамбетов

Продюсер
Андрей Шишканов

Продюсер
Сергей Куликов

Продюсер

Художники

Дарья Эдокова

Художница
Надежда Зенкова

Художница

Монтажёры

Андрей Анайкин

Монтажёр
Лев Корецкий

Монтажёр
Татьяна Магай

Монтажёр

Операторы

Артём Тарасенков

Оператор