Фильм Аполлон 18 (2011)

Фильм «Аполлон 18» — псевдодокументальная кинолента от известного российского продюсера Тимура Бекмамбетова. Российскому режиссеру и продюсеру удалось взглянуть на освоение Луны под другим углом. Несмотря на скромный бюджет картины в $5 млн., создателям удается погрузить зрителя в яркую и напряженную атмосферу фильма уже с первых минут. Советуем любителям остросюжетной фантастики бесплатно смотреть онлайн фильм «Аполлон 18» в хорошем качестве. «Аполлон» — программа пилотируемых космических полетов НАСА с целью высадки на Луну и ее освоения. Фильм «Аполлон 18» рассказывает о якобы последнем полете на Луну. В 1974 году министерство обороны США восстанавливает ранее замороженный проект «Аполлон 18» под грифом секретно. Капитан Бенджамин Андерсон, командир Нейтан Уокер и подполковник Джон Грей — трое астронавтов, которым поручено осуществить секретную миссию. Они должны разместить на Луне установку PSD 5, целью которой является предупреждение ракетной атаки со стороны СССР. Экипаж успешно совершает посадку на Луне, устанавливает оборудование, собирает образцы. Все идет поп плану до тех пор, пока астронавты не обнаруживают брошенный советский корабль… Если вы хотите узнать, чем же закончится Лунная миссия, то советуем бесплатно смотреть онлайн «Аполлон 18» в хорошем качестве. Интересный факт: для стилизации под запись высадки на Луну для съемок использовались старые линзы 70-х годов.

