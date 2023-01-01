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Проект «Анна Николаевна»
2-й сезон

Проект «Анна Николаевна» (сериал, 2021) сезон 2 смотреть онлайн

9.02021, Проект «Анна Николаевна». Сезон 2 8 серий
Комедии, Фантастика18+
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Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

В полицейском участке провинциального города пополнение – образцово-показательная сотрудница Анна Николаевна. По легенде, она дочь столичного чиновника, но на самом деле – это андроид, передовая разработка центра инновационных технологий МВД, которую еще надо протестировать на службе. Присматривать за новенькой поручают начальнику местного ОВД Виктору Сергеевичу, который, несмотря на все старания, не может уберечь подопечную от ошибок.

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Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Проект «Анна Николаевна»»

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