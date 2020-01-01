Проект «Анна Николаевна» (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Проект «Анна Николаевна». Сезон 1. Серия 4
Комедия, Драма18+
О сериале

В полицейском участке провинциального города пополнение – образцово-показательная сотрудница Анна Николаевна. По легенде, она дочь столичного чиновника, но на самом деле – это андроид, передовая разработка центра инновационных технологий МВД, которую еще надо протестировать на службе. Присматривать за новенькой поручают начальнику местного ОВД Виктору Сергеевичу, который, несмотря на все старания, не может уберечь подопечную от ошибок.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Фантастика, Драма
Качество
Full HD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.3 IMDb

