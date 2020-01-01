9.12020, Проект «Анна Николаевна». Сезон 1. Серия 4
Комедия, Драма18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Проект «Анна Николаевна» (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
- 18+53 мин
Проект «Анна Николаевна»
Сезон 1 Серия 1
- 18+52 мин
Проект «Анна Николаевна»
Сезон 1 Серия 2
- 18+48 мин
Проект «Анна Николаевна»
Сезон 1 Серия 3
- 18+53 мин
Проект «Анна Николаевна»
Сезон 1 Серия 4
- 18+51 мин
Проект «Анна Николаевна»
Сезон 1 Серия 5
- 18+53 мин
Проект «Анна Николаевна»
Сезон 1 Серия 6
- 18+52 мин
Проект «Анна Николаевна»
Сезон 1 Серия 7
- 18+54 мин
Проект «Анна Николаевна»
Сезон 1 Серия 8
О сериале
В полицейском участке провинциального города пополнение – образцово-показательная сотрудница Анна Николаевна. По легенде, она дочь столичного чиновника, но на самом деле – это андроид, передовая разработка центра инновационных технологий МВД, которую еще надо протестировать на службе. Присматривать за новенькой поручают начальнику местного ОВД Виктору Сергеевичу, который, несмотря на все старания, не может уберечь подопечную от ошибок.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Фантастика, Драма
КачествоFull HD
Время52 мин / 00:52
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.3 IMDb
- МПРежиссёр
Максим
Пежемский
- Режиссёр
Александр
Карпиловский
- Актриса
Зоя
Бербер
- Актёр
Антон
Филипенко
- Актёр
Сергей
Гармаш
- Актёр
Кузьма
Сапрыкин
- Актёр
Фёдор
Лавров
- МКАктриса
Маруся
Климова
- Актёр
Антон
Васильев
- Актёр
Никита
Тарасов
- Актриса
Анна
Котова
- Актриса
Ирина
Розанова
- АМСценарист
Александр
Матвеев
- РБСценарист
Родион
Белецкий
- ДЛСценарист
Дмитрий
Лемешев
- РНСценарист
Роман
Непомнящий
- Продюсер
Александр
Цекало
- ИСПродюсер
Иван
Самохвалов
- ОФПродюсер
Ольга
Филипук
- ДНПродюсер
Дмитрий
Нелидов
- ДИХудожник
Дмитрий
Ильичёв
- ППХудожница
Полина
Петелина
- АММонтажёр
Анна
Масс
- ОПМонтажёр
Ольга
Прошкина
- ЕБМонтажёр
Евгения
Бахарева
- АПМонтажёр
Александр
Пак
- АВОператор
Андрей
Воробьев
- ЕКОператор
Евгений
Коропцов
- РМКомпозитор
Руслан
Муратов