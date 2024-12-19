WinkСериалыЗакрыть гештальт1-й сезон3-я серия
2022, Закрыть гештальт. Сезон 1. Серия 3
Комедия, Фэнтези18+
Закрыть гештальт (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
Чудом уцелев после падения с 20-го этажа, менеджер автосалона Фёдор Ярцев обретает необычный дар: теперь он видит призраков. Злопамятная теща и школьный физрук, бандит из девяностых и пожилая интеллигентка — кто только не будет донимать Федора своими незаконченными делами. Даже его собственный юный отец, пропавший в 20 лет. Фёдор станет невольным посредником между мирами и поможет заблудшим душам отправиться куда следует. А заодно наладит отношения с папой, которого прежде не знал, и закроет гештальты, о существовании которых даже не подозревал.
7.6 КиноПоиск
5.6 IMDb
- МПРежиссёр
Максим
Пежемский
- ОСРежиссёр
Оксана
Стрельцова
- Актёр
Александр
Ильин мл.
- Актёр
Денис
Власенко
- Актриса
Анна
Зайкова
- Актриса
Юлия
Ауг
- Актёр
Фёдор
Лавров
- ВМАктёр
Владимир
Майзингер
- Актриса
Анастасия
Крылова
- Актёр
Николай
Шрайбер
- ДЛСценарист
Дмитрий
Лемешев
- ДНПродюсер
Дмитрий
Нелидов
- АРПродюсер
Александра
Ремизова
- ОФПродюсер
Ольга
Филипук
- АКПродюсер
Алексей
Козлов
- ААПродюсер
Анна
Арапова
- АФПродюсер
Андрей
Федяй
- АМПродюсер
Анна
Масс
- Продюсер
Денис
Дубовик
- ДИХудожник
Дмитрий
Ильичёв
- АПХудожница
Анастасия
Поташкина
- АММонтажёр
Анна
Масс
- АПМонтажёр
Александр
Пак
- АЖОператор
Антон
Жабин
- РМКомпозитор
Руслан
Муратов