Закрыть гештальт (сериал, 2022) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

9.02022, Закрыть гештальт. Сезон 1. Серия 5
Комедия, Фэнтези18+
Чудом уцелев после падения с 20-го этажа, менеджер автосалона Фёдор Ярцев обретает необычный дар: теперь он видит призраков. Злопамятная теща и школьный физрук, бандит из девяностых и пожилая интеллигентка — кто только не будет донимать Федора своими незаконченными делами. Даже его собственный юный отец, пропавший в 20 лет. Фёдор станет невольным посредником между мирами и поможет заблудшим душам отправиться куда следует. А заодно наладит отношения с папой, которого прежде не знал, и закроет гештальты, о существовании которых даже не подозревал.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Фэнтези
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
5.6 IMDb

