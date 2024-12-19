Закрыть гештальт (сериал, 2022) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Чудом уцелев после падения с 20-го этажа, менеджер автосалона Фёдор Ярцев обретает необычный дар: теперь он видит призраков. Злопамятная теща и школьный физрук, бандит из девяностых и пожилая интеллигентка — кто только не будет донимать Федора своими незаконченными делами. Даже его собственный юный отец, пропавший в 20 лет. Фёдор станет невольным посредником между мирами и поможет заблудшим душам отправиться куда следует. А заодно наладит отношения с папой, которого прежде не знал, и закроет гештальты, о существовании которых даже не подозревал.

