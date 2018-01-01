Биография

Алексей Козлов — российский продюсер. Родился 9 июля 1973 года. Алексей Козлов специализируется на продюсировании полнометражных кинолент и сериалов. Первой его работой в качестве исполнительного продюсера стала фэнтезийная драма «Фауст» 2011 года, снятая режиссером Александром Сокуровым на немецком языке. Фильм был удостоен премии «Золотой лев» на 68-м кинофестивале в Венеции. В следующие 4 года на экраны вышли еще 3 картины продюсерства Козлова — «Роль», «Снегурочка», «Арвентур». В 2019 году Алексей стал исполнительным продюсером военного фильма «Спасти Ленинград», а в 2020 году — детектива «Шерлок в России». В числе работ продюсера драма «Скажи ей», мини-сериал в жанре триллер «Самка богомола», сериал «Бег улиток», комедия «Закрыть гештальт», драма «Репетитор». В 2022 году вышли сразу два сериала, где Алексей был исполнительным продюсером — приключенческий детектив «Фандорин. Азазель» и криминальная драма «Химера».