Больше чем любовь (сериал, 2019) смотреть онлайн

Вике можно было только позавидовать: у неё и любящая семья, и карьера, и красавец-жених. Но в одно мгновение всё это рушится. Девушка попадает в аварию и получает тяжелую травму позвоночника. Прогнозы врачей печальны — скорее всего, она не сможет ходить самостоятельно. Жених бросает её, а в семье и без того нелегкая ситуация — у отца серьезные проблемы с сердцем и требуется срочная операция. На фоне всех этих событий девушка впадает в тяжелую депрессию. Она винит во всем второго участника аварии — Артема, который отделался легкими травмами. А он, движимый чувством вины, решает помочь девушке и уговаривает её пройти специальный курс реабилитации.

