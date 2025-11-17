9.32019, Больше чем любовь. Сезон 1. Серия 7
Детектив, Мелодрама18+
Больше чем любовь (сериал, 2019) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Вике можно было только позавидовать: у неё и любящая семья, и карьера, и красавец-жених. Но в одно мгновение всё это рушится. Девушка попадает в аварию и получает тяжелую травму позвоночника. Прогнозы врачей печальны — скорее всего, она не сможет ходить самостоятельно. Жених бросает её, а в семье и без того нелегкая ситуация — у отца серьезные проблемы с сердцем и требуется срочная операция. На фоне всех этих событий девушка впадает в тяжелую депрессию. Она винит во всем второго участника аварии — Артема, который отделался легкими травмами. А он, движимый чувством вины, решает помочь девушке и уговаривает её пройти специальный курс реабилитации.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
- АСРежиссёр
Андрей
Симонов
- ДГАктёр
Дмитрий
Готсдинер
- Актёр
Роман
Полянский
- Актриса
Александра
Власова
- ОПАктриса
Ольга
Плешкова
- Актриса
Юлия
Ауг
- АКСценарист
Анастасия
Касумова
- РМПродюсер
Рафаел
Минасбекян
- Продюсер
Джаник
Файзиев
- Продюсер
Сергей
Титинков
- Продюсер
Константин
Эрнст
- МТХудожник
Максим
Терехов
- НЯХудожница
Наталья
Якименко
- МПМонтажёр
Маргарита
Поганышева