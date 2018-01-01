Wink
Больше чем любовь
Актёры и съёмочная группа сериала «Больше чем любовь»

Актёры и съёмочная группа сериала «Больше чем любовь»

Режиссёры

Андрей Симонов

Режиссёр

Актёры

Дмитрий Готсдинер

АктёрЮзов
Роман Полянский

АктёрВадим
Александра Власова

АктрисаВика
Ольга Плешкова

АктрисаАрина
Юлия Ауг

Актрисамать

Сценаристы

Анастасия Касумова

Сценарист

Продюсеры

Рафаел Минасбекян

Продюсер
Джаник Файзиев

Продюсер
Сергей Титинков

Продюсер
Константин Эрнст

Продюсер

Художники

Максим Терехов

Художник
Наталья Якименко

Художница

Монтажёры

Маргарита Поганышева

Монтажёр